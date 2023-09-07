وقال المومنى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- إن مصر والأردن يربطهما علاقات تاريخية ووثيقة على كافة المستويات بحكم العلاقات الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني وبين الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن مصر لديها مدرسة إعلامية تاريخية وقديمة ولعبت دورا كبيرا في الإعلام العربي، مشيرا إلى أن الأردن أيضا لديه نموذج إعلامي فريد يعمل على إظهار إنجازات المملكة للعالم عبر منابرها الإعلامية.

وأشار المومني إلى أن العالم العربي لديه إنجازات ويجب إبرازها، وكذلك مصر والأردن لديهما إنجازات تاريخية خلال الفترة الأخيرة، ويجب العمل على إبرازها عبر الإعلام العربي والأجنبي.

ولفت إلى أن هيئة الإعلام الأردنية تقوم حاليا بمجموعة من الزيارات والجولات في مختلف المدن الأردنية لوسائل الإعلام العربية والأجنبية، وهذا واجب ودور وطني نعمل على تعزيزه، مشددا على أن كافة أجهزة الدولة الأردنية تقوم بدورها من أجل تنفيذ وإبراز خطة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري التي أطلقها العاهل الأردني.

وشدد مدير عام هيئة الإعلام الأردنية، على ضرورة التكامل والتنسيق العربي العربي من أجل تسويق المنتج السياحي باعتباره مكتسبا من مكتسبات العالم العربي وإنجازات الدول العربية، مؤكدا أن الأمة العربية لديها من الإنجازات والمكتسبات ما يستحق ترويجها عبر وسائل الإعلام العربية والدولية.

ورأى أن جولة الإعلاميين الأردنيين والعرب والأجانب في محافظة عجلون شمالي الأردن وآثارها ومناطقها السياحية تأتي تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني وإيمانا من هيئة الإعلام بضرورة وأهمية العمل والتواصل الميداني، مشيرا إلى أن هذه الجولة جاءت لتنهض بعمليات التواصل ما بين الإعلام والمحافظات، حيث البداية من عجلون، والتي ستشمل باقي محافظات المملكة بهدف ربط الإعلام مباشرة بالمجتمع المحلي والاطلاع على ما تحقق من تطور ومنجزات.

وتابع المومني أن الإعلام شريك أساسي في تسويق الفرص التنموية والاستثمارية تحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة، منوها بأن دور الإعلام هو إبراز الفرص والمنجزات ومعالجة التحديات باعتبار ذلك محورا أساسيا من محور الاستراتيجية الإعلامية للدولة الأردنية.

ونظمت هيئة الإعلام الأردنية وبالتعاون مع مؤسسات أردنية حكومية وإعلامية جولة لأكثر من 150 إعلاميًا أردنيًا وعربيًا وأجنبيًا في محافظة عجلون شمال المملكة كان موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في مقدمتهم، تضمنت زيارة العديد من المشروعات السياحية والمواقع الأثرية، كقلعة عجلون ومسجد عجلون، وموقع مارس إلياس وكنيسة سيدة الجبل، ومحمية غابات عجلون ومشروع التلفريك، والمسارات السياحية ومشروعات سياحية خاصة.