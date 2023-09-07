لو كارت الكهرباء خلص.. تعرف على مراكز خدمة عملاء الكهرباء وأماكنها ببنى سويف

افتتحت وزارة الكهرباء 3 مراكز خدمة عملاء جديدة للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات المقدمة فى القطاع داخل مدن محافظة بنى سويف والتى يعد من أهمها شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والتى يحتاج المواطن إلى إعادة شحنها فى حل انتهاء الرصيد الخاص بها.
وشهدت محافظة بنى سويف افتتاح 3 مراكز جديدة لخدمة العملاء، المركز الأول بشارع عبد السلام عارف داخل مقر شركة الكهرباء بالقرب من ميدان الزراعيين، حيث يعمل المركز بسعة 12 شباك خدمة، بالإضافة إلى مركز خدمة عملاء مركز بنى سويف والذى يقع بشارع أحمد عرابى أمام نادى المعلمين بسعة 8 شباك خدمة.
كما يوجد مركز لخدمة سكان شرق النيل بجوار جهاز مدينة بنى سويف الجديدة بسعة 6 شباك خدمة، فيما يجرى العمل حالياً فى إنشاء مركز لخدمة العملاء بمدينة سمسطا بسعة 10 شباك خدمة.
وقال المهندس أحمد قرنى رئيس قطاع توزيع كهرباء بنى سويف أن المراكز التى تم افتتاحها تقدم 26 من الخدمات للمواطنين والتى تتمثل فى ( خدمات الشباك الواحد)، بجانب شحن العدادات مسبقة الدفع، حيث تسهم المراكز الجديدة فى تقليل الشحن الخارجى للعدادات وتلافى السلبيات وبعض المشاكل التى تظهر نتيجة الشحن من المنافذ والشركات الخارجية وبالتالى يقلل لجوء المواطنين لفصل العدادات حتى يتمكنوا من الإنارة نتيجة فصل العداد وبالتالى تجنب التعرض للمسائلة القانونية مشيراً إلى أن مراكز خدمة العملاء تعمل على مدار أيام الأسبوع "من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء، من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من 12 ظهراُ إلى 10 مساء.
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