لمرضي القولون.. أطعمة ممنوعة وأخرى مسموحة يقدمها استشاري

كتبت فاطمة ياسر

عند إصابة الشخص بمشاكل في القولون ، يزداد لديه الشعور باضطرابات فيه ، ويتعرض الشخص للانتفاخ وألم في البطن، والغازات، والإصابة بالإسهال أو الإمساك، ولذا فمشاكل القولون من الأمور المزعجة لدي الشخص المصاب.

ولذا نصح الدكتور أحمد كما استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني لليوم السابع، بأن هناك بعض الأطعمة المسموحة والأخري الممنوعة لدي الأشخاص المصابين بمشاكل القولون، ومنها:

-الأطعمة المسموحة لمرضي القولون التالي:

الأطعمة الغنية بالألياف، تحافظ علي حركة الأمعاء بشكل طبيعي وتخفف من أعراض القولون.

الزبادي يساعد في موازنة ميكروبيوم الأمعاء وتقليل أعراض القولون العصبي.

الأطعمة الخفيفة وقليلة الدسم، تعد سهلة في الهضم ، وبالتالي لا تشكل متاعب علي صحة القولون وتقلل من حدة أعراضه.

بعض المشروبات كالزنجبيل والنعناع والبابونج، لأنهم يحتويان علي خصائص مضادة للإلتهابات ، وبالتالي تهديء أعراض القولون وتحد من الإصابة بالانتفاخ وألم البطن، ومشاكلها.

-الأطعمة الممنوعة لمرضي القولون هي:

الأطعمة عالية الدهون كالأطعمة المقلية، وكثيفة الدهون، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة القولون وأعراضه المزعجة.

الإسراف في تناول الأطعمة الحارة تهيج القولون وتجعلك تشعر بأعراضه المتعبة.