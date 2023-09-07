غلق 30 منشأة مخالفة و تحرير 177 محضرا بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قامت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية بالتفتيش على 132منشأة غذائية وصحية وصناعية، وأغلقت 30 منشأة غذائية وصناعية، و حررت 177 محضرا، خلال شهر أغسطس الماضى.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للتفتيش على (132) منشأة (65 منشأة غذائية - 8 منشآت صحية -46منشأ صناعية وحرفية -6محطات تموين سيارات) بمراكز الزقازيق ومنيا القمح و حىي أول وثان الزقازيق خلال شهر أغسطس الماضى ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير (177) محضرا ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات ) ، فضلاً عن اعدام (3.2) طن مواد غذائية (صلصة - شكولاتة – مخلل – دقيق – ملح - حلويات – لحوم - عصائر)غير صالحة للإستخدام الآدمي ،بالإضافة للغلق الفوري لعدد (8) منشآت لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية كما تم التوصية بغلق (22) منشأة بعد انتهاء الإجراءات القانونية.