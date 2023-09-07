ضبط 27 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية لمواجهة بيع الأسمدة الزراعية المدعمة والمجهولة المصدر .

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 27 طن أسمدة زراعية مدعمة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركزى النوبارية وكفر الدوار، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين و مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية والمرور الدورى على الأسواق والمحلات وثلاجات المواد الغذائية وذلك لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

مشددة على العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.