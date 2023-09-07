اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 01:30 م
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ضبط متهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة موظف بمصر القديمة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:30 م
ضبط متهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة موظف بمصر القديمة متهم - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالنصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
 
بالفحص تبين أنه تبلغ للقسم من (قهوجى - مقيم بدائرة القسم) بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف "محدد" ، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية عقب ذلك حضر لمسكنه شخص منتحلاً صفة موظف بذات الشركة وتحصل منه على شاشة "تليفزيون" خاصة به بدعوى إصلاحها إلا أنه إكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة"، وتم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله "سيئ النية" (فنى أجهزه كهربائية - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية

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