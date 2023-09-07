اليوم السابع
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شروط وضوابط الحصول على رخصة لـ"فرش" أو "فاترينة" خارج المحل

الخميس، 07 سبتمبر 2023 07:00 ص
شروط وضوابط الحصول على رخصة لـ"فرش" أو "فاترينة" خارج المحل محال تجارية -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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يتساءل أصحاب المحال التجارية عن شروط وضوابط وإجراءات الحصول على رخصة إشغال طريق (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة) أو إقامة فرش أمام محالهم تمكنهم من عرض منتجاتهم على مساحة أكبر خاصة في الأعياد والمناسبات الموسمية، بشكل قانوني دون أن يعرضوا أنفسهم للعقوبة والغرامة، خاصة وأنها تعد شكلا من أشكال إشغال الطريق العام.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية ضوابط إصدار رخصة إشغال طريق أو إقامة فرش في المناسبات الموسمية وإجراءات الحصول عليها.

س: هل يسمح لجميع المحال بالحصول على تصريح إقامة فرش في المناسبات الموسمية؟

يحق لمالك المحل المرخص أو المستأجر أو وكيل أعمالهما بتوكيل رسمى موثق في الشهر العقاري الحصول على هذا الترخيص، شريطة عدم وجود أى مخالفات أو مستحقات متأخرة.

 

س: ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب إلى الحى بالحصول على رخصة إقامة فرش أمام المحل؟

أصل الرخصة، وآخر إيصال تفتيش، وآخر إيصال نظافة، وصورة بطاقة الرقم القومي، والإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة، ورسم هندسي أو كروكى لموقع الإشغال، وصورة البطاقة الضريبية.

 

س: ما الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمة؟

ملء النموذج الخاص بالخدمة، وتقديم المستندات المطلوبة بالحي أو المدينة أو المركز التكنولوجي والتأكد من استيفائها، وسداد رسم المعاينة، وبناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص، ومن ثم سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة، واستلام ترخيص إشغال الطريق.


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