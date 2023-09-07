اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 05:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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توزيع 15 كرسيا كهربائيا على ذوى الهمم فى السويس

الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:17 م
توزيع 15 كرسيا كهربائيا على ذوى الهمم فى السويس توزيع الكراسى على ذوى الهمم
السويس: السيد فلاح _ صبري غانم

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شهد أحمد وزيرى، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، احتفالية توزيع وتسليم 15 كرسيا متحركا كهربائيا لذوى الهمم من الأسر الأولى بالرعاية الذى نظمته مديرية التضامن بالسويس بمنطقة الشاطئ العام بحضور أميمة رفعت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي و رؤساء الجمعيات الخيرية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.
 
جاء ذلك استكمالًا لما تم توزيعه من كراسي متحركة كهربائية من فترة سابقة، خلال الاحتفالية قدم أحمد وزيرى، الشكر لمديرية التضامن والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لما يبذلونه من جهد لتحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي ورفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجاً و ذلك فى إطار "مبادرة حياة كريمة".
 
كما قدمت مديرة مديرية التضامن الشكر والتقدير للواء عبد المجيد صقر على دعمه الدائم و المستمر لذوي القدرات الخاصة، وأعرب أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة عن سعادتم موجهين الشكر لمحافظة السويس والدولة على رعايتهم أملين أن يحفظ الله السويس ومصر و تستمر في تقديم العون والمساعدة لذوى الاحتياجات.

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