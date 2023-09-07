تفاصيل اعترافات المتهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بـ"16 مليون جنيه"

كتبت امنية الموجي

اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، هذا ما كشفت عنه التحريات الامنية حول شخصين ضبط بحوزتهما قرابة 16 مليون جنيه والتي واجهتهما بها الجهات الأمنية المختصة بالواقعة.

واعترفا المتهمان بالتحقيقات الأولية، بممارستهما نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

تمكنت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بنطاق القطامية، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بلغت نحو 16 مليون جنيه بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.