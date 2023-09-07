اليوم السابع
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تعرف على جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:13 م
تعرف على جهود الأمن العام خلال 24 ساعة حملة امنية
محمود عبد الراضى

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط عامل بمسجد- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة محكوم عليه بالحبس (62 سنة وكفالات مالية فى 106 حُكم جزئى ، مستأنف بتهم (تبديد).
 
وضبط مدير مكتب للاستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة محكوم عليه بالحبس (69 سنة وكفالات مالية فى 129 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (شيكات ، تبديد).
 
وضبط (صيدلانية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) محكوم عليها بالحبس (132 سنة وكفالات مالية فى 61 حُكم بتهم (تبديد ، شيك).
 
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
 
 

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