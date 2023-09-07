تعرف على الصفقات الاستثمارية والتمويلية للشركات التكنولوجية الناشئة

كتبت هبة السيد

نجحت الشركات التكنولوجية الناشئة في جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 22% عن عام 2021 الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

ولتقديم سلسلة القيمة للشركات الناشئة، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، حيث من المستهدف الوصول إلى 30 مركزا على مستوى الجمهورية؛ تم افتتاح 8 مراكز ومن المقرر افتتاح 17 مركزا جديدا فى 2023 على أن يتم افتتاح باقى المراكز خلال 2024، باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليار جنيه، وذلك فى إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

كان من بين المراكز التي تم افتتاحها، مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمي مع الحفاظ على الطراز المعماري والقيمة التراثية لها.

وافتتاح 5 مراكز جديدة من مراكز إبداع مصر الرقمية كتشغيل تجريبي في كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والإسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.

الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها، وهي شركة "بلاج أند بلاي" Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.