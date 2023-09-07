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تشغيل محطتى مترو السودان وإمبابة و4 محطات أخرى بالخط الثالث فى أكتوبر

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:09 م
تشغيل محطتى مترو السودان وإمبابة و4 محطات أخرى بالخط الثالث فى أكتوبر الخط الثالث للمترو
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم تشغيل الجزء الثاني 3B من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو أكتوبر القادم، بطول 6.6 كم، وتشتمل على 1 محطة نفقية (السودان) + 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري) + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).
 
وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم بدء إختبارات التشغيل التجريبي لهذا الجزء فى 15/5/2023 ومخطط التشغيل في أكتوبر2023، وأن هذه المرحلة ستخفف الازدحام بشكل كبير في المناطق التى تخدمها خاصة أنها تربط مع الطريق الدائرى وهو محور مرورى هام.
 
والخط الثالث لمترو الأنفاق، هو أحد خطوط مترو القاهرة الهامة لربطه الخطين الأول والثانى مع القطار الكهربائى الخفيف، والذي يتم إنشائه على عدة المراحل، وعند اكتمال تنفيذه سيمتد الخط من محطة عدلي منصور بمدينة السلام حتى محطة الكيت كات بمحافظة الجيزة ثم يتفرع بعدها إلى مسارين الأول للطريق الدائرى، والثاني لجامعة القاهرة.
 

المترو

مترو الانفاق

الخط الثالث للمترو

مترو الكيت كات

مترو عدلي منصور



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