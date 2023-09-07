تحرير 48 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية فى مركزين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 31 محضرا متنوعا على الأسواق والمحال التجارية خلال حملة تفتيشية مكبرة، بالتعاون مع حماية المستهلك والطب البيطري ومفتشي الأغذية والتموين شملت المحاضر (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم وجود شهادة صحية – محاضر حماية المستهلك – محاضر تموينية – محاضر إشغال طريق)، وشدد رئيس المدينة على أصحاب المحال التجارية بضرورة تقنين الأوضاع الخاصة بمنظومة إصدار التراخيص الجديدة والعمل من خلال القانون.

وفي مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 17 محضرا على الأسواق والمحال التجارية خلال حملة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تنوعت المحاضر بين( 12 محضر عدم وجود شهادة صحية – 5 محاضر تلوث بيئي)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وأكد رئيس المركز على ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة وضمان جودة الأغذية وسلامتها والتأكد من إعلان الأسعار المقررة.