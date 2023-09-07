تجهيز قطع أراضى لإنشاء مرافق خدمية بقرى الفشن ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

قال محمد بكري رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف إنه تم الموافقة على تجهيز عدد من الأراضى لإنشاء مشروعات خدمية عليها ضمن الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة بدائرة مركز الفشن.

وقال محمد بكرى لـ "اليوم السابع"، إنه تم الموافقة على تجهيز أراضى لإنشاء أنشاء وحدة إسعاف بقرية الحيبة على مساحة 150 م أرض أملاك دولة، إنشاء مجمع زراعى بقرية الحيبة على مساحة 600م أرض أملاك دولة، إنشاء موقف سيارات بقرية الفنت على مساحة 300 م أرض الجمعية الزراعية ملك الإصلاح الزراعي ، أنشاء وحدة إسعاف بقرية القضابى على مساحة 150 م أرض الوحدة الصحية بالقرية، إنشاء وحدة إطفاء بقرية القضابى على مساحة 200 أرض الوحدة الصحية، إنشاء ورش حرفية بقرية القضابى على مساحة 600 م من موقع ال 33 فدان المخصصة للوحدة المحلية ، إنشاء محطة صرف صحى بزرابى الحيبة على مساحة 400 م أرض ملك الأوقاف الزراعية

يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تشمل مراكز بنى سويف والفشن والواسطى، بالإضافة إلى مركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.