بريطانيا تشارك فى برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

توصلت المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة، اليوم الخميس، إلى اتفاق سياسي بشأن مشاركة المملكة المتحدة في برنامج "هورايزون يوروب "البحثي أو ما يسمى بـ" Horizon Europe"، وهو برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، وبرنامج "كوبرنيكوس" الرائد عالميًا لمراقبة الأرض .

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على ذلك- حسبما نُشر عبر الموقع الرسمي للمفوضية :" إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكان وحلفاء استراتيجيان رئيسيان، ويثبت اتفاق اليوم هذه النقطة، وسوف نستمر في أن نكون في طليعة العلوم والأبحاث العالمية".

وجاء في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها:أن هذا الاتفاق جاء بعد مناقشات متعمقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسيكون مفيدًا لكليهما. وسيسمح للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتعميق علاقتهما في مجال البحث والابتكار والفضاء، والجمع بين مجتمعات البحث والفضاء .

وذكر أن اتفاق اليوم يظل متوافقًا تمامًا مع اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وسيُطلب من المملكة المتحدة المساهمة ماليًا في ميزانية الاتحاد الأوروبي وتخضع لجميع ضمانات اتفاقية التجارة والتعاون. وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة ستساهم بحوالي 2.6 مليار يورو سنويًا في المتوسط لمشاركتها في كل من مشروع هورايزون يوروب ومكون كوبرنيكوس في برنامج الفضاء.

واعتبارًا من 1 يناير 2024، سيتمكن الباحثون والمنظمات في المملكة المتحدة من المشاركة في Horizon Europe على قدم المساواة مع نظرائهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسيكون لديهم إمكانية الوصول إلى تمويل Horizon Europe. وسيعزز ذلك الفرصة لتكون جزءًا من شبكة عالمية من الباحثين والمبتكرين الذين يهدفون إلى معالجة التحديات العالمية في المناخ والطاقة والتنقل والرقمية والصناعة والفضاء والصحة والمزيد، بحسب البيان .

ومن المنتظر أن يحظى الاتفاق السياسي المبرم اليوم بموافقة المجلس الأوروبي قبل اعتماده رسميًا في اللجنة المتخصصة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي.