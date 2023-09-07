المولد النبوى وانتصارات أكتوبر.. تعرف على الإجازات المتبقية حتى نهاية السنة

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 ، فى مقدمتها المولد النبوى الشريف :



إجازات شهر سبتمبر - المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر



إجازات شهر أكتوبر - عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :

الجمعة 6 أكتوبر