المشدد 15 سنة لعامل سرق مشغولات ذهبية من سيدة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بمعاقبة المتهم "م.ف.ع" بالسجن المشدد 15 سنة، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2635 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ من المجني عليها، بقيام المتهم بسرقتها تحت تهديد السلاح بمحل سكنها، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه خلال تواجد المجني عليها " ف.ع.ا" ربة منزل ، بمنزلها فؤجئت فجر يوم الواقعة، بوجود المتهم "م.ف ع" عامل زراعى، بغرفة نومها وبحوزته سلاح أبيض سكين، وأشهره في وجهها لبث الرعب في نفسها، ثم كمم فمها وأحكم وثاقها بلاصق بلاستيكي، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من سرقة 4 خواتم ودبلة وقراطين من الذهب ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، ثم فر هاربا من نافذة المطبخ.

وبتقنين الإجرءات، تم ضبط المتهم أثناء بيع المشغولات الذهبية لأحد محلات الصاغة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.