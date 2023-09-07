المستفيدات من مبادرات " ستر وعافية" و"انت الحياة": سنتبنى مشروعات لمساعدة أزواجنا

كفر الشيخ- محمد سليمان

لاقت مبادرتا أنت الحياة وستر وعافية، رضا أهالى قرى الزعفران وغرب تيره التابعين لمركز الحامول، وبرج مغيزل بمركز مطوبس، رضا أهالى القرى، لتلقيهم خدمات متعددة طبية ومساعدات وندوات ومحو أمية، وتستمر مبادرة أنت الحياة حتى يوم 3 سبتمبر الجارى.

شهدت قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، مبادراتى أنت الحياة، وستر وعافية، على مدار 5 أيام، قدمت المبادرتين لأكثر من 50 ألف نسمة، خدمات متعددة، منها قوافل طبية، واستخراج بطاقات الرقم القومى، وتسليم كراسى متحركة، والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومساعدات متعددة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومتابعة وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شهدت قرية برج مغيزل بمركز مطوبس، المرحلة 22 من قوافل "ستر وعافية" لأهالى قرية برج مغيزل وتوابعها بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما شهدت قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامل، المرحلة ال 32، وذلك بمشاركة 19 كيان من كيانات التحالف الوطنى، لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد، وقدمت القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – أسنان – رمد – أطفال – أنف وأذن) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

كما شهدت قرية الزعفران بالحامول مبادرة أنت الحياة على مدار 7 أيام قدمت خلالها، العديد من الأنشطة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منها أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار وقوافل طبية وبيطرية وتوعوية، إضافة لأنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال، وملتقى التوظيف للشباب، وخدمات استخراج الرقم القومى، وامتحانات محو الأمية للكبار، وتدريبات حرفية ومهنية، ومسرح للأطفال وورش الحكى، ومبادرة اتكلم هنسمعك لدعم الصحة النفسية، ومساعدات للغارمين، وغيرهم من الأنشطة المتعددة، إضافة لتقديم خدمات طبية لـ 550 مواطن من أهالى القرية.

أكدت رضا عبدربه من قرية تفتيش الزعغران، أنها تعلمت من خلال ال 7 أيام فى المبادرة، حرفة الخياطة، والتطريز، لتتخذها مهنة بعد ذلك، وتتبنى مشروعاً تنفق من خلاله على أولاها، ولا تمد يدها لأحد، وأفضل ما رأته فى هذه المبادرة تعليم السيدات والفتيات الحرف المتعددة.

قالت نجوى إبراهيم، إنها أتت حياة كريمة، لتتعلم حرفة، فتعلمت كيفية تصميم المفارش والتطريز، لتقييم مشروعا من خلال ما تعلمته وتسوق منتجاتها، بمشاركة عدد من فتيات القرية، مؤكدة أنها كانت تفكر فى تعلم حرفة، وجاءت فرصتها عندما علمت بالمبادرة فقررت المشاركة لتتعلم حرفة تفيدها وتعود بالنفع على أسرتها.

وقالت صبحيه مرجان، 45 سنة، تعلمت مهنة التطريز، وصممت مع المشاركات فى المبادرة شنط وشباشب وورد، وتعلمن التفصيل، وقررت بعد مشاورة زوجها، توفير ماكينات خياطه، وتتبنى مشروعا لتوفير احتياجات أسرتها، وتتوسع فى مشروعها، وتنشئ مشغل، وتوفير فرص عمل للعديد من فتيات قريتها الزعفران اللاتى لا يجدون فرصة عمل لهن.

وأكدت مريم محمد سعد، 65 سنة، من قرية الزعفران، أنها شاركت فى مبادرة أنت الحياة، لتتعلم القراءة والكتابةـ، وعلى مدار 7 أيام تعلمت بعض الكلمات، وستكمل تعليمها فى فصول محو الأمية بالقرية، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة لأنهم اقنعوها بتعلم القراءة والكتابة، وتقضى ما تبقى من حياتها فى شئ ينفعها، وعلى الاقل تقرأ بعض آيات من القرآن الكريم من قصار السور.

وقالت سعاد محمد النجار، 45سنة، عندما علمت بالمبادرة من جارتها غادة عبدالاه، توجهت لها لاستخراج بطاقة الرقم القومى، وإجراء الكشف عليها وعلى شقيقتها، وأبناء شقيقها، فى عدد من العيادات" العيون والباطنة، والصدر"، وصرفت العلاج لهم مجانا، متمنية تكرار هذه القوافل والمبادرات التى تعود بالنفع على المواطنين المحرومين منها.

وأكد جلال عوض محمد، 64 سنة، فلاح، أنه أتى من تفتيش الزعفران واستفاد من المبادرة فى إجراء الكشف الطبى عليه، لشعوره بالضعف فى بصره، ووجهته القافلة لمستشفى كفر الشيخ الجامعى لاستكمال العلاج.

وأكد خميس عرفه، من أهالى قرية برج مغيزل، مبادرة ستر وعافية قدمت الكثير من خدمات لأهالى قرية فتم توزيع مواد غذائية ولحوم، ومساعدة الغارمات فى تسديد ما عليهم من ديون، إضافة للقافلة الطبية، إضافة لغيرها من الخدمات، لأهالى محرومين من خدمات على مدار سنوات ماضية.

فيما أكدت غادة عبدلاه محمد، أنها استفادت من مبادرة حياة كريمة، أنت الحياة،، استخراج بطاقة الرقم القومى مجانا، إضافة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانى، مشيدة بمشاركة الفتيات والأطفال فى العديد من الأنشطة، التى أشعرتهم باهتمام الدولة بهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرتين ستر وعافية وأنت الحياة بـ 3 قرى قدمت العديد من الأنشطة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منها أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار وقوافل طبية وبيطرية وتوعوية، إضافة لأنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال، وملتقى التوظيف للشباب، وخدمات استخراج الرقم القومى، وامتحانات محو الأمية للكبار، وتدريبات حرفية ومهنية، ومسرح للأطفال وورش الحكى، ومبادرة اتكلم هنسمعك لدعم الصحة النفسية، وومساعدات للغارمين، إضافة لتوزيع مساعدات متعددة، وتوزيع اللحوم على الأسر المستحقه، وغيرهم من الأنشطة المتعدد، مؤكداً أن القوافل الطبية فى المبادرتين أجرت الكشف الطبى على 9 آلاف مواطنا وصرف العلاج المجانى لهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على إطلاقه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أنَّها ستُحقِّق للأجيال الحالية والمقبلة كل متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما وجه الشكر لمؤسسة حياة كريمة، ومسئوليها فى المقر الرئيسى بالقاهرة، وبمحافظة كفر الشيخ، على الحملات والمبادرات المتعددة التى تقدمها المؤسسة، لمساعدة أهالى مراكز وقرى كفر الشيخ، سواء قوافل طبية أو بيطرية أو توعيوية، وتقدينم مساعدات متعددة، إضافة لأنشطة مختلفة، إضافة للكينات ال19 المشاركة فى مبادرة ستر وعافية، التى قدمت كافة الخدمات لأهالى قريتى برج مغيزل بمطوبس، وغرب تيره بالحامول.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته بمشاركة الجامعة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالى القرى، إضافة لرصف العلاج المجانى لهم، وإجراء التحاليل الطبية، وتحويل عدد من الحالات لمستشفى جامعة كفر الشيخ.

قالت نرمين رضا، منسقة مبادرة ستر وعافية، قدمت القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – اسنان – رمد – أطفال – انف واذن - أمراض كبد )، للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وتركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وأضافت رضا، وتضمنت القافلة حملة طرق الأبواب، لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة، ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير، وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها من الأنشطة بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى، وقدمت القافلة المساعدة فى فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين فى الأنشطة التى يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطنى للتطوع.

قال إسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة، بكفر الشيخ، أن قافلة أنت الحياة توعوية وطبية بالتعاون جامعة كفر الشيخ، وهيئة تعليم الكبار، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، لتقديم الخدمات للأهالى وإقامة ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.



استخراج بطافات الرقم القومي



تعليم السيدات حرف يدوية



جانب من الفعليات



جانب من المبادرة لتعليم الخياطة



جانب من تعلم مهنة التطريز



جولة محافظ كفر الشيخ



رضا عبدربه



صبحيه مرجان،



غادة عبدلاه محمد



مريم محمد سعد



مشاركة الأطفال بالفعاليات