المؤبد لميكانيكى تعدى على طفلة فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم " ع.م.ر" بالسجن المؤبد، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وذلك لاتهامه بالتعدي على المجني عليها " ع.ا.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5561 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب ،يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليها بيقام المتهم بالتعدي على نجلتهما،بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى أنه أثناء دلوف المجنى عليها "ع.ا.ع" 7 سنوات إلى دورة المياة المجاروة للمسجد، قام المتهم " ع.م.ر" ميكانيكى، بالتعدي عليها، وقامت المجنى عليها بإبلاغ والدتها بالواقعة، وقام والدها بتحرير محضر ضد المتهم، حيث توصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من التحقيقات أنه بعرض المتهم على المجنى عليها، عرضا قانونيا تعرفت عليه، وقررت بارتكابه الواقعة والتعدى عليها، وتبين من الإطلاع على صورة ضوئية من قيد المجنى عليها، أنها مواليد 2016/11/9، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.