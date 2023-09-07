اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 03:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يقصف مواقع "الدعم السريع" فى الخرطوم

الخميس، 07 سبتمبر 2023 03:04 م
القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يقصف مواقع "الدعم السريع" فى الخرطوم الجيش السودانى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، اليوم، إن هناك مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
 
أضاف «إبراهيم»، أن هناك قصفًا مستمرًا على مواقع ميليشيا الدعم السريع وتصاعد ألسنة الدخان في الخرطوم.
 
وأشار إلى أن أصوات الأسلحة الثقيلة تدوي في الخرطوم بحري وأم درمان وسط اشتباكات بجسر الحلفايا، وبالقرب من سلاح المدرعات، الذي يشهد هجومًا من قوات الدعم السريع ويتصدى له الجيش السوداني.
 
واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

السودان

اخبار السودان

الجيش السوداني

الدعم السريع

القاهرة الاخبارية

اليوم السابع بلس

قوات الدعم السريع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة