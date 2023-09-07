السجن 15 عاما لسيدة تسببت فى وفاة زوجها لإكراهه على التنازل عن شقته بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات البحيرة ، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد محمد حلوسه، وعضوية المستشارين طاهر نبيل النحاس، وأحمد عادل شاهين، بالسجن 15 عاما على سيدة وزوج ابنتها وشقيقه، ومعاقبة نجلتيها بالسجن 5 سنوات.

ويأتى هذا الحكم بعد اتهام المحكوم عليهم باستدراج وخطف زوج المتهمة الأولى بالإكراه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وقيامهم

بوضع أقراص مخدرة له داخل مياه غازية مما تسبب فى وفاته.

ترجع أحداث الواقعة، لشهر أغسطس من العام الماضى، بعد عثور أهالى مركز المحمودية على جثة لرجل فى العقد الثامن من العمر، أعلى سطح منزل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور علي جثة "عبد المنعم خ.ا" بالمعاش.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن وراء الواقعة كل من زوجة المجنى عليه وآخرين بعد قيامهم بالاتفاق بينهم جميعًا باستدراج المجني عليه وتخديره للحصول علي بصمته للتوقيع على إيصالات أمانة وإجباره على التنازل على الشقة الخاصة به الكائنة بدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.