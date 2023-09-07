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إعلان مواعيد الكشف الطبى للطلاب المستجدين لكليات جامعة دمياط

الخميس، 07 سبتمبر 2023 03:01 م
إعلان مواعيد الكشف الطبى للطلاب المستجدين لكليات جامعة دمياط جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت إدارة الشئون الطبية بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة دمياط، عن  بدء الكشف الطبي علي الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2023- 2024 لجميع كليات الجامعة، فى الفترة من 10/9/2023 إلي 27/9/2023 (يومياً من الأحد إلى الخميس) علي النحو التالي بالمقرات الآتية:
 
مقر رقم (1) بالمرحلة الأولى بالحرم الجامعي، ومقر رقم (2) بكلية التربية، وعلي الطلاب مليء الاستمارة الموجودة علي الرابط التالى:
https://www.du.edu.eg/du_edu/pages/medexam/register.aspx
واعتمادها من الكلية المرشح  لها والتوجه لاداء الكشف الطبي بالادارة الطبية بالموعد المحدد قرين كل كلية.
 
 
 
 

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