إعلان مواعيد الكشف الطبى للطلاب المستجدين لكليات جامعة دمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت إدارة الشئون الطبية بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة دمياط، عن بدء الكشف الطبي علي الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2023- 2024 لجميع كليات الجامعة، فى الفترة من 10/9/2023 إلي 27/9/2023 (يومياً من الأحد إلى الخميس) علي النحو التالي بالمقرات الآتية:

مقر رقم (1) بالمرحلة الأولى بالحرم الجامعي، ومقر رقم (2) بكلية التربية، وعلي الطلاب مليء الاستمارة الموجودة علي الرابط التالى:

https://www.du.edu.eg/du_edu/pages/medexam/register.aspx

واعتمادها من الكلية المرشح لها والتوجه لاداء الكشف الطبي بالادارة الطبية بالموعد المحدد قرين كل كلية.