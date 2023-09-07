أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهمين بسرقة سيارة ملاكى من أمام المحكمة ببنها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط المتهمين بسرقة سيارة ملاكي بشارع جميل بجوار محكمة بندر ومركز بنها الجزئية بمنطقة وسط البلد دائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد بورود بلاغاً حول سرقة سيارة ملاكى رقم "9256 ق ا س"، من منطقة المحكمة بوسط البلد، دائرة قسم أول بنها، وتحرير المحضر رقم 6347 لسنة 23 جنح قسم أول بنها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث يقوده المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها، وتحت إشراف العميد محمد سعيد رئيس فرع البحث الجنائي بشمال القليوبية، وتكثف الجهود لضبط الجناة، وكشفت كاميرات المراقبة أن السرقة تمت الساعة الثانية عشر ظهرًا.