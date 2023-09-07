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أسعار منتجات حلوى المولد النبوي 2023 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:29 م
أسعار منتجات حلوى المولد النبوي 2023 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حلوى المولد النبوي 2023
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى مولد النبوي الشريف بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع المقبل  بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى كما سيتم عمل ايضا خصم اضافى فى حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.
 
مولد النبوي 2023 سيشهد طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ 85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنه كيلو جرام.
 
كما سيتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنه 1 كيلو ب 100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنه 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيه " أصناف مميزة " ، وعلبة حلوة سادة لوكس زنه 5 كيلو بسعر 600 جنيه " أصناف مميزة  " وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنه 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنه 3 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنه 5 كيلو بسعر 750 جنيه "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة. 
 
سيتم أيضا خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو، بالنسبة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة.
 

اسعار حلوى المولد

حلوى المولد

أسعار حلوى المولد النبوي

المولد النبوي 2023

مولد النبوي 2023

مولد النبي 2023

سعر حلاوة المولد

حلاوة المولد 2023

سعر كيلو حلوى المولد

المولد النبوي 1445

اليوم السابع بلس



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