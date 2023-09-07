أسعار منتجات حلوى المولد النبوى 2023 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لطرح حلوى مولد النبوي الشريف بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة اعتبارا من الأسبوع المقبل بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى كما سيتم عمل ايضا خصم اضافى فى حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

مولد النبوي 2023 سيشهد طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ 85 جنيها لعلبة الحلوى السادة زنه كيلو جرام.

كما سيتم طرح علبة حلوى سادة لوكس زنه 1 كيلو ب 100 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس زنه 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها " أصناف مميزة " ، وعلبة حلوى سادة لوكس زنه 5 كيلو بسعر 600 جنيه " أصناف مميزة " وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنه 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنه 3 كيلو بسعر 450 جنيها وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنه 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

سيتم أيضا خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو، بالنسبة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة.