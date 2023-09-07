أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7-9-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، با لبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 7-9-2023.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 625 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.51%، والعرب على 5.52%، واستحوذت المؤسسات على 28.20% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 113.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.5 مليون جينه، 1.6 مليون جنيه، 113 مليون جنيه 3.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 23268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5613 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.878 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.28%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.94%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 132.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.23%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 30.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.57%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.36%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.65%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.340 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.02%.

- حديد عز بسعر إغلاق 49.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.93%.