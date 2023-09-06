وكيل اوقاف الإسكندرية يلتقى أئمة المنتزه والرمل لبحث الخطة الدعوية

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم، الأربعاء، أئمة أوقاف المنتزه والرمل بحضور الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية والشيخ على البنا مدير إدارة المنتزه، والشيخ حسن المرادني مدير إدارة الرمل.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان اليوم على أهمية المرحلة التي نمر بها وما تطلبه من جهد دعوي ويقظة تامة للتصدي لهجمات أصحاب الفكر المتطرف ومروجي الإشاعات الكاذبة وعناصر بث المعلومات المغرضة مدعين أنهم يتحدثون باسم الدين والدين منهم براء وما هم إلا كمن يبث السم في العسل فواجب علينا أن نواجه هذه الأفكار بما لدينا من حصيلة علمية وحصافة فكرية ووعي تام بصحيح الدين.

كما أكد أن المرحلة لا تحمل أية تقصير مبرر أو غير مبرر وأن واجبنا في التصدي للهجمات التى تريد أن تنال من ديننا ووطننا مواجهته لا تقتصر فقط على دورنا في المساجد إنما لابد من أن نغزو عالم الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بمسمياته حتى نصل إلى الجميع بفكرنا الوسطي المستنير والأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح، مؤكدا أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من جهد دعوي جعلنا نصل بكل الطرق إلى جميع فئات المجتمع من خلال المساجد وما بها من أنشطة يشهد بها القاصي والداني ومن خلال إصدارات وزارة الأوقاف ومن خلال قنوات وزارة الأوقاف عبر الفضاء الإلكتروني والبث المباشر، كذلك ما تقوم به وزارة الأوقاف من دور مجتمعي تجاه أبناء الوطن هو تحفيز ودعم لأن نقوم بواجبنا المنوط بنا، مؤكدا أن المساجد للدعوى إلى الله ونشر الفكر الوسطي المستنير وأن المنابر خط أحمر.