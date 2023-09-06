اليوم السابع
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مسئولو حى حدائق القبة: العقار المنهار صادر ضده قرارات تنكيس منذ فترة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:57 ص
مسئولو حى حدائق القبة: العقار المنهار صادر ضده قرارات تنكيس منذ فترة انهيار عقار حدائق القبة
كتب عبد الله محمود

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استمعت رجال النيابة العامة منذ قليل إلى أقوال المسئولين بحى حدائق القبة حول واقعة انهيار عقار فجر اليوم، والذى أسفر عن حدوث حالات وفاة وإصابة آخرين، حيث أكدوا في التحقيقات أن العقار صادر له عدة قرارات تنكيس منذ فترة طويلة، إلا أن كل هذه القرارات لم تنفذ، وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.
 
كان انتهى رجال الحماية المدنية منذ قليل من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، لتكون الحصيلة النهائية وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم الي المستشفى.
 
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين، وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى 4 أشخاص مصرعهما وأصيب 3 آخرين جراء الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.
 

أمن القاهرة

انهيار منزل

حدائق القبة

اخبار الحوادث

انهيار عقار حدائق القبة



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