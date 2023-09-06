مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد خالد العنانى مرشحا عربيا لمنصب مدير اليونسكو

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اعتمد مجلس وزراء الخارجية العرب، ترشيح الدكتور خالد العنانى مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) خلال الفترة 2025 - 2029.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس - تويتر سابقا) اليوم /الأربعاء/ - "مجلس وزراء الخارجية العرب يعتمد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشحاً عربياً لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029، وذلك ضمن اعتماد تأييد الترشيحات العربية لعدد من المناصب الدولية".