مؤتمر عن دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير الوظائف الحديثة بجامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

عقدت بكلية الهندسة ب جامعة أسوان ، فعاليات عن الذكاء الاصطناعي والعمل علي التأهيل لسوق العمل، ومن جهته، قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان، تم تنظيم ندوة عن الذكاء الاصطناعي والعمل على التأهيل لسوق العمل، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فراج، والدكتور طارق جمعة وتم إلقاء محاضرتين تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في وظائف المستقبل".

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين في "تصريحات صحفية" أن المؤتمر يهدف إلى تمكين المتخصصين في الأمن السيبراني من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في تحليل الدفاع السيبراني والتنبؤ به.

وتناول المؤتمر عقد عدد من المحاضرات عن ماهية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من حيث استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الوظائف المستقبلية في هذا التخصص ،والعمل علي كيفية التأهيل السليم والتدريب لمنح الشباب القدرة علي المنافسة في سوق العمل.

من ناحية أخري، كانت مستشفيات جامعة أسوان اليوم قد استقبلت، القنصل السوداني، لبحث سبل التعاون في إرسال قوافل طبية داخل السودان، حيث استقبل الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد مصطفي القائم بأعمال عميد كلية الطب، القنصل العام للسفارة السودانية بأسوان السفير عبدالقادر عبدالله ، وذلك لبحث سبل التعاون بين مستشفيات جامعة أسوان والمؤسسات العلاجية بشمال السودان.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إن مستشفيات جامعة أسوان لاتدخر جهدا في استقبال كافة الحالات المرضية من السودان الشقيق، ويأتي ذلك في إطار الدور الإستراتيجي والقومي والريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ اندلاع الحرب، والعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات والخدمات الطبية بمستشفي الجامعي بأسوان.

من جهته، أشاد السفير السوداني بالدور الصحي والطبي لمستشفيات الجامعية بأسوان التي فتحت ذراعيها لتقديم خدمتها الطبية للاخوة النازحين من السودان الشقيق في مختلف التخصصات، مؤكدا في "تصريحات صحفية" علي أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة و قوية في أوجه الترابط والتعاون بين البلدين رغم التحديات التي يواجهها السودان، حيث أسهم الدور المصري في الحد من التدخلات الأقليمية السلبية، وكان لاتجاه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي دورا دبلوماسيا في احتواء الأزمة على الصعيد الدولي منذ نشوبها.

وأوضح الدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن اللقاء تتضمن بحث كيفية إرسال قوافل طبية في مختلف التخصصات الي دولة السودان الشقيق ،أن المستشفيات الجامعية قدمت العلاج للجميع المرضي السودانيين في مختلف الاقسام الطبية بالمستشفى الجامعي باقسام العظام والباطنة والأطفال والعيون والجراحة العامة، وباقي الأقسام الطبية.

وأن قسم الجراحة العامة أجري العديد من العمليات الكبري والدقيقة للحالات الحرجة التي لا تحتمل التأخير، موضحًا أن هذا دورنا تجاه الأخوة السودانيين في ظل الازمة التي تعيشها السودان الشقيق، كما قام وفد من أعضاء مجلس النواب بزيارة المستشفي الجامعي لمناقشة عدد من الموضوعات الصحية التي تهم المواطن الاسواني وتقديم التهنئة لدكتور محمد صلاح لتوليه المسؤلية.