لماذا الاستثمار فى مصر؟.. سوق استهلاكى كبير وتوزيع متميز للسكان

كتب محمد أسعد

عبر موقعها الالكتروني؛ تنشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسباب التى تجعل من مصر بيئة مواتية للاستثمار وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكرت الهيئة على أن مصر تصنف على إنها الدولة الأكثر سكاناً في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد شهدت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات سوق التجزئة، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية حيث تجتذب مصر العديد من العلامات التجارية العالمية لأن تلك الشركات تجد مصر بمثابة سوقاً كبيراً لتصريف منتجاتها. لذا يعتبر ارتفاع عدد السكان ووجود نسبة كبيرة منهم في الشرائح العمرية ذات الميل الكبير للاستهلاك بمثابة عنصراً محفزاً لأي مستثمر للتواجد في السوق المصري.

وقد بلغ إجمالي عدد السكان في مصر نحو 102.8 مليون نسمة في عام 2022 حيث بلغ عدد الذكور نحو 52.9 مليون نسمة، وإجمالي عدد الإناث نحو 49.9 مليون نسمة. وتمثل الفئات العمرية (من15-39 سنة)، و(من40-64 سنة) الشرائح الأكبر من إجمالي عدد السكان في مصر بنسب41.4% و20.4% على التوالي، الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب القادرين على العمل، ويمنح مصر ميزة تنافسية في مجال القدرة على توفير الموارد البشرية والأيدي العاملة في القطاعات المختلفة.

كما يمُثل الاستهلاك الخاص في مصر عاملاً رئيسياً في دعم عملية النمو الاقتصادي، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على كافة أنواع المنتجات.

وطبقاً لمؤشر حجم السوق في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن مصر تحتل المركز 23 عالمياً والثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.