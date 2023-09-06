اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 09:16 م
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قطع المياه الخميس والسبت عن عدد من قرى مركز منية النصر من 8 صباحا حتى 2 ظهرا

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:56 م
قطع المياه الخميس والسبت عن عدد من قرى مركز منية النصر من 8 صباحا حتى 2 ظهرا انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الخميس الموافق 7سبتمبر الجاري، ويوم السبت الموافق 9 سبتمبر، الجاري، عن عدد من قري مركز منية النصر من الساعة 8 صباحا الي الساعة2 ظهرا،  لتنفيذ أعمال تطهير المروقات بمرفق مياة منية النصر.
 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، في هذا الشأن، حيث أوضح التقرير انه سيتم تنفيذ أعمال تطهير للمروقات رقم 1ورقم 2 بمرفق مياة منية النصر واشار التقرير ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي قري ميت عاصم والنزل وبرمبال القديمة وبرمبال الجديدة وكفر علام والرياض والكردي والجنينة.. 
 
وقد وجه "مختار" تعليماته للمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز منية النصر للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المذكورة.
 
وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية القروية المذكورة والمتأثرة بانقطاع المياة وبالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
 
 
 
 
 
 

مواعيد إنقطاع المياه

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