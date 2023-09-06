فتح التظلمات على نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎، بدءًا من غد الخميس ولمدة خمسة عشر يومًا، بمقر الإدارات التعليمية.



ويأتي فتح باب التظلمات ا بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.



فى سياق اخر



كرَّم الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الطالب أحمد عبد اللطيف سليمان، بمعهد بنين الإسكندرية الإعدادي الثانوي؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى سباق «800» متر عدو من الاتحاد المصري لألعاب القوى.



وقال انه سلَّم رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية شهادة تقدير للطالب وهنأهُ على هذا الإنجاز، وحثَّهُ على مواصلة الاجتهاد في الجانب العلمي والرياضي وبذل المزيد من الجهد، ليكون نموذجًا يحتذى به لكل طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية وكل زملائه الطلاب في كل مكان.



يأتى ذلك فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بالأنشطة الرياضية إلى جانب التفوق العلمي وتقديم الرعاية الرياضية للطلاب وخاصة الموهوبين رياضيًّا.

