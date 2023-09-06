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غلق كلى لطريق بلبيس الصحراوى.. اعرف التحويلات المرورية (انفوجراف)

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:21 ص
غلق كلى لطريق بلبيس الصحراوى.. اعرف التحويلات المرورية (انفوجراف) تحويلات مروريه ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال الصرف الصحى لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق السويس وصولاً للجبل الأصفر مما يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك إعتباراً من اليوم الأربعاء 6/9/2023 ولمدة 30 يوما، وتحويل الحركة المرورية على النحو التالى:

 

-  القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى.

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 


غلق طريق بلبيس

غلق الطريق

المرور



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