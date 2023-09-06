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ظهور العذراء والبابا كيرلس السبب.. قصة دخول البابا تواضروس الثانى كلية الصيدلة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:00 ص
ظهور العذراء والبابا كيرلس السبب.. قصة دخول البابا تواضروس الثانى كلية الصيدلة قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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روى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ذكرياته في إحدى اللقاءات الصحفية مع امتحانات الثانوية العامة التى تقدم لها عام 1969، وقال البابا: "فى عام 1969 كنت فى الثانوية العامة، وكانت أمى صديقة لشقيقة البابا كيرلس "أبلة شفيقة" وهى مدرسة، وكانت أمى تخشى على بسبب رعب الثانوية العامة إذ تمنينا معًا أن أدخل كلية الصيدلة".

 

وأشار البابا تواضروس إلى أن "أبلة شفيقة" شقيقة البابا كيرلس اقترحت على والدته زيارة العذراء والسلام على البابا كيرلس، فقالت والدتى للبابا: "صلى لابنى ليدخل كلية الصيدلة وعادت والدتى دون أى قلق، حيث أزال ظهور العذراء القلق من قلبها".

 

واستكمل البابا: "لم أرى ظهور العذراء بنفسى ولكن رأيته فى عيون والدتى.. فكنا فرحين ونشعر بالسلام الذى بعثته فى نفس أمى.. واعتقد أن صلوات العذراء والبابا كيرلس كانت سببًا فى دخولى كلية الصيدلة".


البابا تواضروس الثانى

البابا كيرلس السادس

الثانويه العامه

اختبارات الثانويه العامه



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