اليوم السابع
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ضبط متهم بقتل شخص طعنا بالسكين فى السلام

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:23 م
ضبط متهم بقتل شخص طعنا بالسكين فى السلام قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث، من القبض على متهم بقتل شخص طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما فى مدينة السلام  وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل بدائرة قسم السلام أول ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات بينهما.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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