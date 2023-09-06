اليوم السابع
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صور لاعبى النادى الأهلى من داخل الطائرة أثناء عودتهم إلى القاهرة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 08:49 م
صور لاعبى النادى الأهلى من داخل الطائرة أثناء عودتهم إلى القاهرة طاقم طائرة النادى الأهلى القادمة من فيينا ينشرون صور للفريق
كتب أحمد مصطفى

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نشر حسابات تابعة لموظفين بشركة مصر للطيران صورا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وهم داخل الطائرة التابعة للشركة والتى تنقلهم فى رحلة خاصة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكرهم التدريبى بالعاصمة النمساوية فيينا، والتى غادروا إلى القاهرة عبر مطارها فى طريقهم إلى مصر.
 
ومن المنتظر أن تصل طائرة الفريق إلى مطار القاهرة الدولى فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، وعلى متنها 60 راكبا.
 

طاقم طائرة النادى الأهلى القادمة من فيينا ينشرون صور للفريق (2)
صلاح محسن

طاقم طائرة النادى الأهلى القادمة من فيينا ينشرون صور للفريق (3)
رامى ربيعة

طاقم طائرة النادى الأهلى القادمة من فيينا ينشرون صور للفريق (4)
 بعثة النادى الأهلى

طاقم طائرة النادى الأهلى القادمة من فيينا ينشرون صور للفريق (1)
طاقم طائرة النادى الأهلى القادمة من فيينا


مطار القاهرة

النادى الأهلى

مصر للطيران

النمسا

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