رويترز: محكمة أوروبية ترفض دعوى رجل أعمال روسى وزوجته ضد العقوبات

كتبت: هناء أبو العز

رفضت المحكمة العليا فى الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء استئنافًا ضد العقوبات التى قدمها رجل الأعمال الروسى جينادى تيمشينكو والحليف القديم للرئيس فلاديمير بوتين الذى تم إدراجه على القائمة السوداء فى أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

كما رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى، وهى المحكمة الابتدائية فى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى ومقرها لوكسمبورج، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء رويترز، طعونًا مماثلة قدمتها زوجة تيمشينكو، إيلينا، وكذلك رجل الأعمال الروسى ديمترى بومبيانسكى وزوجته غالينا.

وكان جينادى تيمشينكو قد استقال من إدارة شركة نوفاتك، أكبر شركة خاصة لإنتاج الغاز الطبيعى فى روسيا، العام الماضى فى مارس بعد استهدافه بالعقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى الذى يضم 27 دولة.

ويعنى قرار اليوم الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبى المفروضين على الزوجين الروسيين ما زال ساريا.