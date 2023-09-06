رئيس جامعة دمياط: إنشاء نادٍ لأعضاء هيئة التدريس بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

أكد الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط في تصريحات صحفية علي ضرورة العمل على زيادة تصنيع منتجات كلية التربية النوعية، وإنشاء منافذ بيع بأسعار مناسبة تخدم المجتمع وتزيد من موارد الجامعة الداخلية، وكذلك العمل على إضافة برامج مميزة جديدة ومبتكرة بالكلية تخدم أبناء المجتمع الدمياطى.

وشدد على ضرورة بدء التجهيز والإعداد لاعتماد نظام الجودة بالكلية، كما أكد على أنه يتم الإنتهاء من إجراءات توفير مقر لإنشاء نادى لأعضاء هيئة التدريس يكون بمدينة دمياط الجديدة ، ليكون مقراً يلتقي به منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإدارين ويكون متنفس لهم بعد أوقات العمل الرسمية، والعمل على إنشاء استاد الجامعة ليكون مقرا لتنظيم الأنشطة الكبرى المختلفة ، وتنظيم حفلات التخرج لأبناء الجامعة من الطلبة والطالبات وحضور أسرهم، ليصبح احتفالاً يفتخر به الجميع ويكون بشكل لائق يعبر عن ثقافة طلاب الجامعة ويشارك فيه قيادات الجامعة فرحة أبناءها الطلاب لتخرجهم .

وأكد رئيس الجامعة على عمق العلاقات بين جامعة دمياط ومحافظ دمياط وأكد على ضرورة التواصل بشكل مستمر لخدمة أبناء المحافظة.