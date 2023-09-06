وكتب ستيفانتشوك في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية: "أبدأ زيارة عمل إلى اليابان للمشاركة في القمة البرلمانية لمجموعة السبع".

وأشار ستيفانشوك إلى أنه في إطار زيارته لليابان، سيعقد اجتماعات ثنائية مهمة مع رؤساء برلمانات دول مجموعة السبع.

كما سيلقي رئيس البرلمان الأوكراني كلمة في الجلسة الأولى للقمة حول "العدوان الروسي على أوكرانيا والنظام الدولي".

وأضاف "مما لا شك فيه أن التركيز سيكون على أوكرانيا والدعم الشامل لشركاء بلادنا في مواجهة المعتدي الروسي"، على حد تعبيره.

وتعقد القمة البرلمانية لمجموعة السبع في اليابان اعتبارًا من غد الخميس.