جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيجر حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء.

وأضاف شي: "لقد طرحتُ مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، على أمل العمل مع الدول الأخرى لتحقيق تنمية اقتصادية، وتحسين معيشة الشعوب، وتحقيق نتائج مربحة للجميع، وتقديم أفكار وحلول صينية لتعزيز الحوكمة العالمية وحوكمة القضايا الإنسانية".

وأشار إلى أن تعزيز رفاهية البشرية وتخفيف معاناتها هو أعظم توافق قادر على توحيد الحضارات المختلفة، لافتا إلى أن الأفكار الواردة في الثقافة الصينية التقليدية تتناغم مع مهمة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأوضح أن "الحقائق أثبتت أن الصين داعم ومشارك ومساهم على نحو نشط في القضية الإنسانية الدولية.. والصين مستعدة للعمل بشكل أوثق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتقديم إسهامات مهمة في سلام الإنسانية وتقدمها".

من جانبها، قالت سبولياريتش إن الصين لطالما احترمت القانون الإنساني الدولي ونفذته، وإن مبادرة الحزام والطريق عززت التنمية العالمية ودفعت القضية الإنسانية العالمية لافتة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر بشدة الدور الإيجابي للصين وإسهاماتها المهمة في القضية الإنسانية الدولية وتتطلع إلى زيادة تعميق التعاون مع الصين.