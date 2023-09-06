جهاز الشروق يحرر 12 محضر مخالفة لعدد من المخالفين بالسوق التجارى بالمدينة

كتب أحمد حسن

قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة على السوق التجارى بمنطقة حجر الأساس وذلك لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (12) مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحلات على ممرات المشاه وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز.

وأضاف أن الحملة قررت إعدام (23) شيشه والمصادرة من الحملة وذلك لعدم الالتزام بشروط التداول طبقاً لقانون المحال العامة، وأكد على عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يومياً حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

من ناحية أخرى، تفقد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسؤولى الجهاز "منافذ الخير" (السوق الحضارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة)، حيث شدد خلال جولته على مراقبة أسعار السلع وطالب مسئول المنافذ بمقارنة الأسعار بالمنافذ وبين مثيلتها بالأسواق والتأكد من أن السعر أقل من الأسواق بالخارج والتعامل بكل حسم مع من يُخالف ضوابط التشغيل وأهمها الإلتزام بالتسعيره.

ووعد رئيس الجهاز بتكثيف الحملات المرورية لمتابعة حسن سير العمل بالمنافذ ضماناً للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.