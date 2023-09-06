تنظيم قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين بكوم أمبو

تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، نظمت جمعية الأورمان، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبى على 85مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى كوم أمبو قبلى وعزبه الواحى والرغامة البلد والعتمور بمركز كوم أمبو، وقرى أبوالريش قبلى والسيل الريفى والامبركاب بمركز أسوان، وذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتنقيذا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حيث قامت القافلة يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى وتضمنت الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك"، وعمل إشاعات لـ41 حالة، وتحاليل لـ24 حالة.

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى تصريحات صحفية، إنهم يعملون بروح الفريق الواحد فى منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا فى القرى"، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدنى التى لا تدخر جهدا فى الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالقرى.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتفال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مضيفًا أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

من ناحية أخرى، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تواصل القوافل الطبية المتنقلة التى تنظمها مؤسسة "مصر بلا مرض" بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان، وباقى الجهات المعنية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لجميع الأهالى والمواطنين خلال الشهر الحالى وبالمجان فى مختلف المراكز والمدن.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود مؤسسة "مصر بلا مرض" ودورها فى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المطلوبة للمواطنين بمختلف المجالات وخاصة بمجال الصحة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى تصريحات صحفية، حرص المحافظة المتواصل لتقديم التعاون والمساندة لمختلف المبادرات والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا، مع المساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية وذلك تنفيذًا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مريم ألفى مدير مكتب مؤسسة "مصر بلا مرض" بأسوان، بأن القوافل الطبية تضم عدد من العيادات المتنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى والتحليل وتوفير الأدوية والعلاجات المناسبة للحالات المرضية فى مختلف التخصصات الطبية بالمجان.

وأشارت إلى أن البرنامج الزمنى لخطة عمل القوافل الطبية يشمل تنظيم قافلة طبية متنقلة يوم 1 سبتمبر الحالى بمدرسة هدى الشغراوى بنجع الشيخ على بأسوان، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية يوم 8 سبتمبر بمدرسة الشيخ عامر بنجع العرب بمدينة دراو، بجانب تنظيم قافلة أخرى يوم 15 سبتمبر بمدرسة العليقات المشتركة بقرية العليقات بمدينة كوم أمبو، علاوة على تنظيم قافلة طبية يوم 22 سبتمبر بمدرسة الحروب للتعليم الأساسى بقرية الخفية بمدينة كوم أمبو، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية يوم 29 سبتمبر بمدرسة أحمد إبراهيم بقرية السباعية بمدينة إدفو.