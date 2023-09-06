تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول" سارة أ م " 27 سنة ربة منزل مقيمة نطاق قسم شرطة فاقوس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها وإذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المجني عليها، وأن المتهم قد حاول الاعتداء على المجني عليها وأنهى حياتها داخل منزلها، فيما تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية بمحافظة الشرقية، تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجة شقيقه داخل منزلها بدائرة قسم شرطة فاقوس.