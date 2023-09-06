بعد إصابة زوجته بكورونا.. البيت الأبيض: اختبار بايدن سلبى وسيرتدى قناع الوجه

كتبت: نهال أبو السعود

قال البيت الأبيض أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن جاءت سلبية لفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة اختبار السيدة الأولى جيل بايدن إيجابية ليلة الاثنين.

وفقا لشبكة ايه بى سى، أكدت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير أن بايدن لا يعانى من أى أعراض مشيرة إلى أن الزوجين كانا معا آخر مرة يوم الاثنين.

وقالت: "فيما يتعلق بالخطوات التى اتخذها منذ أن كان الرئيس مع السيدة الأولى أمس، فسوف يرتدى الكمامة أثناء وجوده فى الداخل وحول الناس بما يتماشى مع توجيهات مركز السيطرة على الأمراض"، مضيفة: "وكما جرت العادة فى الماضى، سيزيل الرئيس قناعه عندما يكون على مسافة كافية من الآخرين فى الداخل وأثناء وجوده فى الخارج أيضًا".

ولفتت بيير إلى إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التى أوصت بالجمع بين ارتداء القناع ومراقبة الأعراض، وقالت: " يقوم الرئيس بكل ذلك، بالتشاور الوثيق مع طبيبه ولا توجد حاليًا تحديثات لبروتوكولات البيت الأبيض الخاصة بـCOVID-19"، وأضافت أن جيل بايدن، التى زارت فلوريدا مع زوجها يوم السبت، كانت تعانى من أعراض خفيفة وستبقى فى ديلاوير لمدة أسبوع.

ومن المفترض أن يغادر لحضور قمة مجموعة العشرين فى الهند يوم الخميس تليها زيارة إلى فيتنام، وقال البيت الأبيض أن الرئيس سيستمر فى الخضوع للاختبار "بإيقاع منتظم" وسيتم اختبار جميع المسافرين قبل الرحلة.

وقال مستشار الأمن القومى جيك سوليفان أن الإدارة كانت قادرة على إدارة القمة وفيروس كورونا فى الماضى، وقال: "لدينا خبرة طويلة الآن منذ الأيام الأولى للإدارة فى المواقف التى يلعب فيها كوفيد دورا مثل مؤتمرات القمة، وكما تعلمون، رأينا العديد من القادة فى أوقات مختلفة يشاركون بشكل افتراضى فى الأحداث".