الهند وروسيا تبحثان قضايا التعاون الثنائى على هامش قمة رابطة "آسيان"

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، التقى مع نظيره الهندى سوبرامانيام جيشانكار، على هامش القمة الـ43 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"؛ لبحث التعاون الثنائى المستمر فى مختلف المجالات وداخل إطار المنظمات الدولية.

وذكرت الخارجية - فى بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على أجندة العلاقات الثنائية والأزمات الدولية. وناقشا الخطوات العملية لمواصلة تطوير التعاون التجارى والاقتصادى والطاقة، والتعاون فى مجال النقل، فضلًا عن التعاون المالي".



وأضاف البيان أيضًا أن الجانبين أكدا رغبتهما المتبادلة فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات، كما أكدا عزمهما على زيادة التنسيق المشترك فى إطار الصيغ متعددة الأطراف، خاصة فى الأمم المتحدة، وكذلك فى منظمة شانجهاى للتعاون وبريكس ومجموعة العشرين.



يُشار إلى أن رابطة دول "آسيان" تأسست عام 1967 وهى تضم 10 دول: بروناى وفيتنام وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين. وتعقد القمة الـ43 لآسيان فى جاكرتا برئاسة إندونيسيا.