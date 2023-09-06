اليوم السابع
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الكونجرس يوافق على بيع 96 مروحية "أباتشى" لبولندا

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:37 ص
الكونجرس يوافق على بيع 96 مروحية "أباتشى" لبولندا الكونجرس - أرشيفية
وكالات

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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن الكونجرس الأمريكي وافق على بيع 96 مروحية "أباتشي"، ورادارات وأنواع أخرى من الأسلحة لبولندا.

وكتب وزير الدفاع البولندي في حسابه "X" (تويتر سابقا): "لقد حصلنا على موافقة الكونجرس الأمريكي لبيع 96 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي إلى بولندا مع الرادارات والأسلحة! الآن نبدأ مفاوضات الأسعار".

وحسب موقع روسيا اليوم، طلبت وارسو من واشنطن في وقت سابق تزويدها بـ96 مروحية هجومية من طراز "أباتشي"، وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي، على إمكانية تسليمها المروحيات.

ووفقا للبنتاجون، فإن توريد هذه المروحيات إلى بولندا لن يخل بشكل أساسي بالتوازن العسكري في المنطقة الأوروبية.

 


الكونجرس

بولندا

طائرات اباتشى

وزير الدفاع البولندي



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