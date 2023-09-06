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الصحة تكشف محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 / 2030)

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:00 ص
الصحة تكشف محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 / 2030) الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 / 2030)
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 / 2030)، مؤكدة أن الزيادة السكانية تحد كبير، وأن أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية، وهذا التحدي يقلل فرص مصر في التقدم إلى الأمام.
 
 
الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 2030)
الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 2030)
 
 
 وتابعت : تم وضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 في الدستور المصري التي تنص على أن "الدولة تلـــتزم بتنفيـــذ برنامـــج ســـكاني يهدف إلـــى تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة وتعظيم الاستثـمار في الطاقة البشرية وتحســـين خصائــــصها وذلـــك فـــي إطار تحقيق التنـمية المستدامة".
 
وأوضحن أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي (ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان"، محور حوكمة الملف الســـكاني)، لافته  إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــي الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليـــم، ورفـــع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحــقـيــــق الـرفاه الاجـتـماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
 

الصحة

السكان

التنمية والسكان

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