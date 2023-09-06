الأمين العام للأمم المتحدة: "الانهيار المناخى قد بدأ"

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن "الانهيار المناخي قد بدأ".

جاء ذلك في بيان أصدره جوتيريش تعليقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حرا على الإطلاق.

وأكد جوتيريش "يحذر العلماء منذ فترة طويلة من تداعيات اعتمادنا على الوقود الأحفوري".

وأضاف قائلا "المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

وكان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي افاد في إعلانه أن سجل معدل الحرارة العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة أعلى مستوى لها حتى الآن.

وقالت سامنثا بورجس مساعدة مديرة مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي "نظرا إلى الحر الزائد على سطح المحيطات، يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا".

وفي وقت سابق، قال المرصد إن شهر يوليو الماضي حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو من عام 2019.

وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة بـ 0.72 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.