اليوم السابع
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اعترافات لصى السيارات بالقاهرة: نفذنا 3 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:00 ص
اعترافات لصى السيارات بالقاهرة: نفذنا 3 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه في سرقة السيارات، اعترفا بتنفيذ 3 جرائم سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمان نفذا عمليات السرقة في الساعات المتأخرة من الليل، بعد متابعة الضحية لأيام متتالية يستكشفا من خلالها المكان الذى يترك فيه الضحية سيارته، والتأكد من خلو مكان تواجد السيارة من المارة، ومن ثم يقوما بتنفيذ عملية السرقة وبيعها لدى عمليهم سى السمعه.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت الدخلية في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهم وراء ارتكاب وقائع سرقة سيارات ، تم إعادتهم لمالكيها عقب مساومتهم ودفع مبلغ مالى، وباستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.


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